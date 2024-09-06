Журналист Иван Карпов опроверг ранее опубликованную информацию о том, что "Спартак" интересовался нападающим "Ростова" Егором Голенковым. По информации инсайдера, игрока спартаковцам предложили агенты, однако красно-белые сразу отказались от приобретения, потому что ищут форварда посильнее.
Ранее в СМИ сообщали, что "Спартак" интересовался 25-летний Голенковым, но клуб решил отказаться от трансфера, переключившись на другие варианты. Официальных контактов между сторонами не было.
В текущем сезоне Голенков провел за "Ростов" 10 игр во всех турнирах, на его счету четыре гола и один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт с желто-синими рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.
Журналист Карпов: агенты предлагали "Спартаку" Голенкова, но клубу нужны были форварды посильнее
Московский "Спартак" не интересовался нападающим "Ростова" Егором Голенковым, игрока клубу предложили агенты.
Фото: социальные сети Егора Голенкова