Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
17:00
НорвегияНе начат
Литва
19:00
КипрНе начат
Франция
21:45
ИталияНе начат
Косово
21:45
РумынияНе начат
Бельгия
21:45
ИзраильНе начат
Исландия
21:45
ЧерногорияНе начат
Словения
21:45
АвстрияНе начат
Уэльс
21:45
ТурцияНе начат

Журналист Карпов: агенты предлагали "Спартаку" Голенкова, но клубу нужны были форварды посильнее

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Спартак" не интересовался нападающим "Ростова" Егором Голенковым, игрока клубу предложили агенты.
Фото: социальные сети Егора Голенкова
Журналист Иван Карпов опроверг ранее опубликованную информацию о том, что "Спартак" интересовался нападающим "Ростова" Егором Голенковым. По информации инсайдера, игрока спартаковцам предложили агенты, однако красно-белые сразу отказались от приобретения, потому что ищут форварда посильнее.

Ранее в СМИ сообщали, что "Спартак" интересовался 25-летний Голенковым, но клуб решил отказаться от трансфера, переключившись на другие варианты. Официальных контактов между сторонами не было.

В текущем сезоне Голенков провел за "Ростов" 10 игр во всех турнирах, на его счету четыре гола и один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт с желто-синими рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.

Егор Голенков Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится