"Я думаю, что попробую организовать товарищеский матч для сборной России против Бразилии. Если нужна помощь, соберу всю информацию и поговорю с Федерацией футбола Бразилии — у меня есть там знакомые, которые помогут. Бразильцы очень хорошо относятся к россиянам и любят Путина. Сборная России составит хорошую конкуренцию сборной Бразилии, у российских футболистов хорошая техника и умные футболисты", - приводит слова Ари "РБ Спорт".
В связи с санкциями, которые ввели ФИФА и УЕФА из-за ситуации вокруг Украины, сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях, поэтому последние 2,5 года проводит товарищеские матчи с незадействованными в каких-либо турнирах сборными. Так, 5 сентября сборная Россия сыграла с команда Вьетнама и победила её со счётом 3:0. 7 сентября предстоит игра с командой Таиланда.
Последний раз сборные России и Бразилии играли 23 марта 2018 года в рамках товарищеского матча, который прошёл в Москве на стадионе "Лужники". Тот матч закончился победой бразильцев со счётом 3:0.
Ари: попробую организовать матч Россия - Бразилия. Бразильцы хорошо относятся к россиянам и любят Путина
Бывший игрок сборной России Ари выразил готовность организовать товарищеский матч между командами России и Бразилии.
Фото: Дмитрий Голубович / "Чемпионат"