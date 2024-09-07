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"Наверное, победителей не любят". Васютин объяснил фанатскую кричалку "Зенит" - позор российского футбола"

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Бывший голкипер "Зенита" Александр Васютин поделился мнением о фанатской кричалке "Зенит" - позор российского футбола"
Фото: ФК "Зенит"
"Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят. Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника", - сказал Васютин.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС неоднократно штрафовал некоторые клубы РПЛ, чьи болельщики во время матчей скандировали с трибун: "Зенит" - позор российского футбола". В начале августа за эту фразу на 20 тысяч рублей оштрафовали московский "Спартак", ранее штрафным санкциям подвергся воронежский "Факел".

29-летний Александр Васютин этим летом подписал контракт с тольяттинским "Акроном" после того, как у него закончилось трудовое соглашение с "Зенитом". Вратарь провел всю карьеру в петербургском клубе, за всё время он 12 раз занимал место воротах в стартовом составе, пропустив при этом 14 мячей.

Источник: "Чемпионат"

Александр Васютин Зенит
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