"Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят. Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника", - сказал Васютин.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС неоднократно штрафовал некоторые клубы РПЛ, чьи болельщики во время матчей скандировали с трибун: "Зенит" - позор российского футбола". В начале августа за эту фразу на 20 тысяч рублей оштрафовали московский "Спартак", ранее штрафным санкциям подвергся воронежский "Факел".
29-летний Александр Васютин этим летом подписал контракт с тольяттинским "Акроном" после того, как у него закончилось трудовое соглашение с "Зенитом". Вратарь провел всю карьеру в петербургском клубе, за всё время он 12 раз занимал место воротах в стартовом составе, пропустив при этом 14 мячей.
Источник: "Чемпионат"
"Наверное, победителей не любят". Васютин объяснил фанатскую кричалку "Зенит" - позор российского футбола"
Бывший голкипер "Зенита" Александр Васютин поделился мнением о фанатской кричалке "Зенит" - позор российского футбола"
Фото: ФК "Зенит"