"Артур Гомес быстрый, хорош при игре "один в один", у него длинный шаг. Из минусов у него не самый высокий процент реализации, иногда хромают решения, но прибавил в этом компоненте. Факт, что повысит качество атаки в "Динамо". Он сильнее Гладышева, Макарова, но не думаю, что сильнее Нгамалё. Это уже адаптированный камерунец", - сказал Спивак.
Московское "Динамо" 7 сентября официально объявило о трансфере 26-летнего бразильского форварда Артура Гомеса. С игроком подписали контракт до июня 2029 года, по данным портала Transfermarkt, бело-голубым эта сделка обошлась в 5 миллионов евро. В московский клуб он перешел из "Крузейро". В карьере бразильца также были "Сантос", "Шапекоэнсе", "Атлетико Гойяньенсе", а также португальские "Эшторил" и "Спортинг".
После семи туров "Динамо" занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 13 очков и отставая от лидера "Зенита" на два балла. В следующей игре команда Марцела Лички встретится с грозненским "Ахматом", матч состоится 15 сентября.
Источник: "Чемпионат"
Спивак - о новичке "Динамо" Гомесе: сильнее Гладышева, Макарова, но не думаю, что сильнее Нгамалё
Александр Спивак, эксперт бразильского футбола, рассказал о сильных качествах новичка московского "Динамо" нападающего Артура Гомеса.
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