Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нефтехимик
18:00
ЕнисейНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Люксембург
0 - 0 0 0
Беларусь1 тайм
Дания
19:00
СербияНе начат
Болгария
19:00
Северная ИрландияНе начат
Гибралтар
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Словакия
19:00
АзербайджанНе начат
Португалия
21:45
ШотландияНе начат
Хорватия
21:45
ПольшаНе начат
Швейцария
21:45
ИспанияНе начат
Швеция
21:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Кайрат
17:00
ЗенитНе начат

Джанашия: "Сьон" - нормальный вариант для Миранчука

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Локомотива" Заза Джанашия прокомментировал возможный переход полузащитника Антона Миранчука в "Сьон".
Фото: Чемпионат.com
- Если Антон Миранчук хотел сменить команду, то "Сьон" — нормальный вариант. Хотя думаю, что "Локомотив" был бы лучше для него. Но это его выбор. Чемпионат Швейцарии я знал раньше, а сейчас не особо слежу за ним. Средненький чемпионат, там небольшое количество команд.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайший понедельник, 9-го сентября, полузащитник Антон Миранчук пройдет медосмотр для перехода в швейцарский "Сьон".

Этим летом у игрока сборной России закончился и не был продлен контракт с московским "Локомотивом". В прошлом сезоне хавбек провел в составе "железнодорожников", воспитанником академии которых является, 38 матчей и записал на свой счет 8+7 по системе гол плюс пас.

Источник: "Чемпионат"

Антон Миранчук Сьон Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится