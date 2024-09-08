- Если Антон Миранчук хотел сменить команду, то "Сьон" — нормальный вариант. Хотя думаю, что "Локомотив" был бы лучше для него. Но это его выбор. Чемпионат Швейцарии я знал раньше, а сейчас не особо слежу за ним. Средненький чемпионат, там небольшое количество команд.
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайший понедельник, 9-го сентября, полузащитник Антон Миранчук пройдет медосмотр для перехода в швейцарский "Сьон".
Этим летом у игрока сборной России закончился и не был продлен контракт с московским "Локомотивом". В прошлом сезоне хавбек провел в составе "железнодорожников", воспитанником академии которых является, 38 матчей и записал на свой счет 8+7 по системе гол плюс пас.
Источник: "Чемпионат"
Джанашия: "Сьон" - нормальный вариант для Миранчука
Бывший игрок "Локомотива" Заза Джанашия прокомментировал возможный переход полузащитника Антона Миранчука в "Сьон".
Фото: Чемпионат.com