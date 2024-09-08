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Президент "Сьона": Миранчук сейчас в моем самолете летит в Швейцарию

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Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном переходе в швейцарский клуб полузащитника сборной России Антона Миранчука.
Фото: ТАСС
"Мы все еще ведем переговоры с представителями Антона. Где сейчас Миранчук? Он сейчас в моем самолете, летит в Швейцарию", - цитирует Константина "СЭ".

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук в понедельник, 9 сентября, пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт со швейцарским клубом "Сьон". Напомним, 28-летний игрок является свободным агентом с конца июня нынешнего года.

В прошлом сезоне Миранчук записал на свой счет 8+7 по системе гол плюс пас в 38 играх за "железнодорожников".

Сьон Антон Миранчук Российские трансферы
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