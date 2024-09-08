"Сейчас непонятно, в каком состоянии Дзюба. Наверняка он не занимается упражнениями. Не факт, что Артём правда кому-то нужен в чемпионате России. Возраст сейчас у него критический. Если его возьмут в РПЛ, наверняка это будет последний клуб в карьере Дзюбы. Но всё будет зависеть от физической формы. Если он её быстро наберёт, то сможет помочь будущей команде", - приводит слова Гаврилова Metaratings.
В конце мая у Артёма Дзюбы истёк срок действия контракта с московским "Локомотивом". С тех пор 36-летний нападающий находится в статусе свободного агента - команду себе пока так и не нашёл. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Этим летом Дзюба принял участие в Т-Лиге уличного футбола в составе медифутбольной команды "Mandalorian Team" и оказался в центре скандала. В финале этого турнира против "Амкала" бывший капитан сборной России в ходе разбирательств после стыка пнул игрока соперника Антона Чужого. "Амкал" ушёл с поля в знак протеста из-за неудаления Дзюбы и получил техническое поражение.
Гаврилов: если Дзюбу возьмут в РПЛ, то это будет последний клуб в его карьере
Бывший футболист московского "Спартака" Юрий Гаврилов поделился своим мнением о возможном продолжении нападающим Артёмом Дзюбой профессиональной карьеры.
Фото: ФК "Адана Демирспор"