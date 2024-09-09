"Соболев очень старался, это было видно. Пока еще он не "вписан" в игру и выглядит как "инородное тело". Но притирается. Хотя мне сложно представить, куда его будут ставить, когда у "Зенита" появятся на поле все ведущие игроки. Лично для меня Соболев в форме "Зенита" смотрится непривычно", - заявил Рапопорт.
Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака". Сумма трансфера экс-форварда сборной России, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. С самим футболистом был заключен контракт до лета 2028-го года с возможностью продления на сезон. Соболев дебютировал за "Зенит" в товарищеском матче против "Кайрата" (4:3) во время паузы на матчи сборных.
В последний раз на футбольном поле в официальных матчах Александр Соболев появлялся 21-го июля текущего года. Форвард провел 67 минут в матче 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Оренбургом" (0:2). Конкурентами Соболева за место в основе "Зенита" станут форварды Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.
Источник: "РБ Спорт"
Рапопорт: сложно представить, куда будут ставить Соболева, когда у "Зенита" появятся на поле все ведущие игроки
Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт высказался о перспективах новичка сине-бело-голубых Александра Соболева в санкт-петербургском клубе.
Фото: официальный сайт "Зенита"