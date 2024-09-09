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Metaratings: Мангаш прошёл медобследование и в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком"

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Защитник Рикарду Мангаш в ближайшее время перейдет в московский "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, защитник Рикарду Мангаш в ближайшее время подпишет контракт с московским "Спартаком", игрок уже прошел медосмотр.

В прошлом сезоне Рикарду Мангаш провел за португальскую "Виторию Гимарайнш" во всех турнирах 28 матчей и отметился одним забитым мячом и восемью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 4 миллионов евро, контракт защитника с португальским клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 7-ми сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками.

Источник: Metaratings.

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