"Дор Тургеман останется в "Маккаби", чтобы выступить с командой в Лиге Европы. Игрок был готов ехать в Россию, но сейчас он хочет проявить себя в еврокубках, чтобы получить более выгодное предложение из Европы в следующее зимнее или летнее трансферное окно. ЦСКА и "Маккаби" Тель-Авив также не смогли договориться по сумме трансфера футболиста — до обсуждения личного контракта дело не дошло. Возможно, зимой ситуация изменится", — приводит слова неназванного источника, который знаком с ситуацией, Sport24.
Дор Тургеман выступает на позиции центрального нападающего. В составе "Маккаби" форвард принял участие в 70 матчах, в которых забил 15 голов, отдал 5 голевых передач и получил 2 жёлтые карточки.
В текущем сезоне израильский нападающий принял участие в 5 матчах, в которых забил 3 гола и отметился 3 результативными передачи. Также принял участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной Израиля.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет 2,5 млн евро. Его действующее соглашение с израильском клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Sport24: ЦСКА не удалось согласовать трансфер нападающего "Маккаби" Дор Тургемана
По информации СМИ, московскому ЦСКА не удалось согласовать сделку о переходе в состав "армейского" клуба нападающего израильского "Маккаби" Дор Тургемана.
Фото: ФК "Маккаби"