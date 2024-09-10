"Всегда есть болельщики, которым что-то не нравится, но это не большинство. Большинство - воспитанные фанаты, которые любят футбол и команду. Александр - профессионал, топовый игрок. Он покажет хороший футбол и станет важным усилением для клуба. Профессиональные игроки должны работать вне зависимости от команды. В будущем его оценят как футболиста, а не как бывшего игрока "Спартака", - приводят слова Барбозы "РИА Новости".
Нападающий Александр Соболев перешёл в петербургский "Зенит" 30 августа. 27-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и может быть продлён до 30 июня 2028 года. Форвард перешёл из московского "Спартака", который получил компенсацию в размере 10 млн евро. В составе красно-белых Соболев провёл 4,5 года и в 2022 году стал обладателем Кубка России.
Дебютный матч в составе "Зенита" нападающий провёл 8 сентября в рамках товарищеской игры с казахстанским "Кайратом". Голами и голевыми передачами форвард не отметился.
Агент Барбоза: Соболев - топовый игрок, в будущем болельщики его оценят
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал будущие взаимоотношения нападающего "Зенита" Александра Соболева с болельщиками петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"