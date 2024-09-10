"Удивлен, что Соболев покинул "Спартак"? Нет, потому что сейчас у футболистов главное — это финансы. Они пересилили все остальное. Переходу Соболева в "Зенит" не стоит удивляться. Видимо, ему что-то не нравилось в "Спартаке", и он решил перейти в другую команду. Александру повезло, что "Зенит" его подписал", - приводит слова Ледяхова "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" выкупил 27-летнего нападающего Александра Соболева у московского "Спартака" в августе 2024 года за 10 млн евро. Футболист и клуб заключили друг с другом контракт, срок действия которого рассчитан на три сезона с возможностей его дополнительного продления ещё на один сезон.
Александр Соболев был игроком московского "Спартака" с января 2020 года. За это время форвард в составе красно-белых отыграл 140 матчей, в которых сумел 58 раз забить гол и 32 раза оформить ассист. В сезоне-2021/22 футболист стал обладателем Кубка России.
Игорь Ледяхов - о переходе Соболева в "Зенит": сейчас у футболистов главное — это финансы
Российский футболист и тренер Игорь Ледяхов предположил, что стало причиной перехода нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"