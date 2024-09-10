"Николсон не покинет "Спартак". Он остается в клубе", — цитирует Портегу "Матч ТВ".
Московский "Спартак" купил Шамара Николсона в январе 2022 года у бельгийского клуба "Шарлеруа" за 8 млн евро. За это время 27-летний форвард в составе красно-белых принял участие в 44 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи. При этом сезон-2023/24 нападающий провёл в аренде во французском клубе "Клермон".
Агент игрока "Спартака" Шамара Николсона сообщил, где его клиент продолжит карьеру
Ненад Портега, агент форварда московского "Спартака" Шамара Николсона сообщил, где его клиент продолжит карьеру.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"