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Агент игрока "Спартака" Шамара Николсона сообщил, где его клиент продолжит карьеру

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Ненад Портега, агент форварда московского "Спартака" Шамара Николсона сообщил, где его клиент продолжит карьеру.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Николсон не покинет "Спартак". Он остается в клубе", — цитирует Портегу "Матч ТВ".

Московский "Спартак" купил Шамара Николсона в январе 2022 года у бельгийского клуба "Шарлеруа" за 8 млн евро. За это время 27-летний форвард в составе красно-белых принял участие в 44 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи. При этом сезон-2023/24 нападающий провёл в аренде во французском клубе "Клермон".

Спартак Шамар Николсон
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