"Судя по тому, что с отечественными грандами Миранчук не договорился, они были не готовы удовлетворить его запросы. Российские гранды считают деньги? Нет. Поверьте, там способны дать и больше. Только я не понимаю, почему русскому парню отказали, а легионерам щедро насыпают. Для меня это загадка. Первая шестёрка коллективов РПЛ спокойно бы потянула запросы Миранчука", - сказал Орещук.
Антон Миранчук закончил свое выступление за "Локомотив" после того, как в прошлом сезоне у него истек контракт. Клуб и игрок не смогли договориться о продлении соглашения. 29-летний полузащитник всё лето провел на рынке свободных агентов, в начале сентября с россиянином подписал двухлетний контракт швейцарский клуб "Сьон".
Антон является воспитанником московского "Локомотива", его дебют за основную команду состоялся в 2013 году. В составе "железнодорожников" он стал чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок и единожды - Суперкубок. В общей сложности за красно-зеленых российский полузащитник провел 217 игр, забил 51 гол и сделал 34 голевых передач. В прошлом сезоне Миранчук сыграл в 29 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми пасами.
Источник: RT
Агент Орещук - о трансфере Миранчука: не понимаю, почему русскому парню отказали, а легионерам щедро насыпают
Футбольный агент Роман Орещук высказался по поводу трансферной истории с российским полузащитником Антоном Миранчуком, который покинул чемпионат России.
Фото: соцсети Антона Миранчука