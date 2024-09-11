"Сразу после игры с Гондурасом он вылетел в Россию. Сегодня-завтра он уже вернется в расположение клуба", цитирует агента "СЭ".
Шамар Николсон, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за московский "Спартак" с начала 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард сборной Ямайки принял участие лишь в одном матче за красно-белых, в котором провел на поле 6 минут и не отметился голевыми действиями.
Агент сообщил, когда Николсон вернется в расположение "Спартака"
Агент форварда "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега рассказа, когда игрок прибудет в расположение команды.
Фото: "Матч ТВ"