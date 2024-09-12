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Зобнин ответил, уступает ли состав "Спартака" по качеству "Зениту"

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Капитан красно-белых Роман Зобнин ответил на вопрос, уступает ли состав столичной команды "Зениту" в плане качества футболистов.
Фото: "Матч ТВ"
- Состав "Спартака" по качеству уступает "Зениту"? А как мы сыграли с "Зенитом"? Вничью. Судите по результату. Была ничья. Ответ в счете, - передает слова Зобнина "Матч ТВ".

Коллектив Деяна Станковича в семи турах РПЛ набрал набрал 14 очков и располагается на четвертой строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет три очка.

В этом сезоне 30-летний Зобнин принял участие в четырех матчах, но не отметился голевыми действиями. 15 сентября "Спартак" проведет матч 8-го тура Премьер-лиги с махачкалинским "Динамо", матч начнется в 19:00 мск.

Роман Зобнин Спартак Зенит
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