- Состав "Спартака" по качеству уступает "Зениту"? А как мы сыграли с "Зенитом"? Вничью. Судите по результату. Была ничья. Ответ в счете, - передает слова Зобнина "Матч ТВ".
Коллектив Деяна Станковича в семи турах РПЛ набрал набрал 14 очков и располагается на четвертой строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет три очка.
В этом сезоне 30-летний Зобнин принял участие в четырех матчах, но не отметился голевыми действиями. 15 сентября "Спартак" проведет матч 8-го тура Премьер-лиги с махачкалинским "Динамо", матч начнется в 19:00 мск.
Зобнин ответил, уступает ли состав "Спартака" по качеству "Зениту"
Капитан красно-белых Роман Зобнин ответил на вопрос, уступает ли состав столичной команды "Зениту" в плане качества футболистов.
Фото: "Матч ТВ"