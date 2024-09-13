Клуб из Тольятти вчера сообщил о заключении контракта с бывшим игроком сборной России. За "Акрон" Дзюба будет выступать до конца сезона.
- Хороший ли это трансфер — не знаю, это покажет время. Но Дзюба помогал "Локомотиву" остаться в высшем дивизионе, помогал тульскому "Арсеналу"… У него всегда было без осечек, - цитирует Семина "Матч ТВ".
"Акрон" проводит свой первый сезон в РПЛ. Клуб в семи турах набрал пять очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.
Дебют Дзюбы за новую команлу может состояться в ближайшее воскресенье - "Акрон" в Самаре встретится с "Химками", начало матча запланировано на 16:30 мск.
Семин - о Дзюбе в "Акроне": хороший ли это трансфер - не знаю, время покажет
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин оценил переход форварда Артема Дзюбы в "Акрон".
Фото: ФК "Зенит"