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Семин - о Дзюбе в "Акроне": хороший ли это трансфер - не знаю, время покажет

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин оценил переход форварда Артема Дзюбы в "Акрон".
Фото: ФК "Зенит"
Клуб из Тольятти вчера сообщил о заключении контракта с бывшим игроком сборной России. За "Акрон" Дзюба будет выступать до конца сезона.

- Хороший ли это трансфер — не знаю, это покажет время. Но Дзюба помогал "Локомотиву" остаться в высшем дивизионе, помогал тульскому "Арсеналу"… У него всегда было без осечек, - цитирует Семина "Матч ТВ".

"Акрон" проводит свой первый сезон в РПЛ. Клуб в семи турах набрал пять очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Дебют Дзюбы за новую команлу может состояться в ближайшее воскресенье - "Акрон" в Самаре встретится с "Химками", начало матча запланировано на 16:30 мск.

Юрий Семин Артем Дзюба Акрон
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