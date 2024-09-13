"Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с "Зенитом" будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить", - цитирует агента "РБ Спорт".
В последние четыре сезона Илья Помазун выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал", всего голкипер провел за "шмелей" во всех турнирах 117 матчей, пропустил 155 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 30-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего голкипера в 2 миллиона евро, контракт Помазуна с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее агент Помазуна заявлял, что его клиент может продолжить карьеру в Европе. После 7-ми сыгранных туров московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 13 набранных очков.
Агент Ильи Помазуна рассказал, что голкипер отстранен от тренировок с ЦСКА
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий услуги Ильи Помазуна, рассказал, что голкипер отстранен от тренировок с основной командой.
Фото: ФК "Урал"