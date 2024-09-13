"Хорошо, что он нашел команду. Надо играть, а Джикия это может. Конечно, ему придется приложить большие усилия, чтобы восстановить свои оптимальные кондиции. Георгий в состоянии помочь любой команде, в том числе "Химкам", чтобы они выступали успешнее. К тому же подмосковный клуб не очень хорошо играет в обороне. Надеюсь, что Джикия сможет им помочь", – приводит слова Сёмина Metaratings.
Георгий Джикия в последний день трансферного окна подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками". Кроме того, соглашение 30-летнего защитника с подмосковным клубом содержит опцию, предусматривающую возможность продления срока его действия ещё на один сезон. По информации СМИ, футболист будет получать зарплату 4,5 млн рублей в месяц.
Последние 7,5 лет Георгий Джикия выступал в составе московского "Спартака". За красно-белых защитник провёл 215 матчей и стал чемпионом страны в сезоне-2016/17.
Сёмин - о переходе Джикии в "Химки": Георгий в состоянии помочь любой команде
Бывший тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин прокомментировал переход центрального защитника Георгии Джикии в подмосковные "Химки".
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"