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Сёмин - о переходе Джикии в "Химки": Георгий в состоянии помочь любой команде

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Бывший тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин прокомментировал переход центрального защитника Георгии Джикии в подмосковные "Химки".
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Хорошо, что он нашел команду. Надо играть, а Джикия это может. Конечно, ему придется приложить большие усилия, чтобы восстановить свои оптимальные кондиции. Георгий в состоянии помочь любой команде, в том числе "Химкам", чтобы они выступали успешнее. К тому же подмосковный клуб не очень хорошо играет в обороне. Надеюсь, что Джикия сможет им помочь", – приводит слова Сёмина Metaratings.

Георгий Джикия в последний день трансферного окна подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками". Кроме того, соглашение 30-летнего защитника с подмосковным клубом содержит опцию, предусматривающую возможность продления срока его действия ещё на один сезон. По информации СМИ, футболист будет получать зарплату 4,5 млн рублей в месяц.

Последние 7,5 лет Георгий Джикия выступал в составе московского "Спартака". За красно-белых защитник провёл 215 матчей и стал чемпионом страны в сезоне-2016/17.

Георгий Джикия Юрий Семин Химки Российские трансферы
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