"Мы играли хорошо. Очень жаль, что пропустили голы от "Краснодара" и "Локомотива" на последних минутах. Особенно в московском дерби. Мое мнение: на поле тогда была одна команда, мы потеряли 3 очка. У "Локомотива" был всего лишь 1 удар, который закончился голом. В Краснодаре было тяжеловато, шансы были 50 на 50", - приводит слова Зделара "СЭ".
Московский ЦСКА в первых семи играх чемпионата России сезона-2024/25 одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и 2 раза проиграл. Таким образом, "армейцы" набрали 13 очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
С "Краснодаром" ЦСКА сыграл в 4-м туре РПЛ на выезде и проиграл со счётом 1:2. С "Локомотивом" красно-синие сыграли в 5-м туре РПЛ и проиграли со счётом 0:1.
В 8-м туре ЦСКА предстоит домашняя игра против текущего лидера чемпионата России - петербургского "Зенита".
Зделар - о матче ЦСКА и "Локомотива": на поле тогда была одна команда
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился своим мнением об игре московского клуба в первых матчах сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА