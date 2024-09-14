Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Факел
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ЗенитНе начат
Краснодар
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
17:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
18:00
ЕнисейНе начат
Сочи
19:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
14:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
17:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
17:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
17:00
ЛестерНе начат
Манчестер Сити
17:00
БрентфордНе начат
Астон Вилла
19:30
ЭвертонНе начат
Борнмут
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
15:00
ВильярреалНе начат
Эспаньол
17:15
АлавесНе начат
Севилья
19:30
ХетафеНе начат
Реал Сосьедад
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
16:00
БолоньяНе начат
Эмполи
19:00
ЮвентусНе начат
Милан
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
16:30
БайерНе начат
Боруссия М
16:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
16:30
АйнтрахтНе начат
РБ Лейпциг
16:30
УнионНе начат
Хольштайн
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
18:00
НиццаНе начат
Осер
20:00
МонакоНе начат
ПСЖ
22:00
БрестНе начат

Зделар - о матче ЦСКА и "Локомотива": на поле тогда была одна команда

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился своим мнением об игре московского клуба в первых матчах сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы играли хорошо. Очень жаль, что пропустили голы от "Краснодара" и "Локомотива" на последних минутах. Особенно в московском дерби. Мое мнение: на поле тогда была одна команда, мы потеряли 3 очка. У "Локомотива" был всего лишь 1 удар, который закончился голом. В Краснодаре было тяжеловато, шансы были 50 на 50", - приводит слова Зделара "СЭ".

Московский ЦСКА в первых семи играх чемпионата России сезона-2024/25 одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и 2 раза проиграл. Таким образом, "армейцы" набрали 13 очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

С "Краснодаром" ЦСКА сыграл в 4-м туре РПЛ на выезде и проиграл со счётом 1:2. С "Локомотивом" красно-синие сыграли в 5-м туре РПЛ и проиграли со счётом 0:1.

В 8-м туре ЦСКА предстоит домашняя игра против текущего лидера чемпионата России - петербургского "Зенита".

ЦСКА Краснодар Локомотив Саша Зделар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится