"Кривцов едет на игру с "Краснодаром-2". Его сослали в "Краснодар-2". Я не знаю, из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю", — сказал Гурцкая в эфире YouTube-программы "Это футбол, брат".
Никита Кривцов выступает за "Краснодар" с августа 2021 года, когда его выкупили у владимирского "Торпедо" за 90 тыс. евро. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник в составе "быков" принял участие в 10 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Кроме того, хавбек 5 сентября сыграл за сборную России в товарищеском матче против команды Вьетнама (результативными действиями не отметился).
Агент Гурцкая: "Краснодар" сослал Кривцова в фарм-клуб
Футбольный агент Тимур Гурцкая утверждает, что полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов переведён в фарм-клуб.
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"