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Главный тренер "Пари НН" Илич: с "Факелом" мы создавали моменты, но не удалось их реализовать

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Наставник "Пари НН" Саша Илич прокомментировал ничью своей команды с "Факелом" (0:0) в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Тяжелая игра, очень много единоборств. В начале первой половины матча мы играли хорошо, создавали моменты, но не удалось их реализовать. Во втором тайме у "Факела" было много угловых. Думаю, счет 1:1 был бы честным в этой игре. Нам нужно было адаптироваться и привыкнуть в этому полю, потому что мы не играли ранее на искусственном газоне, но это футбол", - заявил Илич.

Воронежский "Факел" принимал на своем поле нижегородский "Пари НН" в рамках 8-го тура чемпионата России. Игра завершилась безголевой ничьей. После 8-ми сыгранных матчей "Пари НН" имеет в своем активе 7 набранных очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Факел", в свою очередь, располагается в зоне вылета с 5-ю очками в активе. Столько же - у "Акрона" и "Ахмата", которые провели на 1 матч меньше, чем воронежцы.

Источник: "Матч ТВ"

Саша Илич Нижний Новгород Факел
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