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"Причин не было". Мурад Мусаев прокомментировал информацию о переводе Кривцова в фарм-клуб

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о переводе полузащитника Никиты Кривцова в фарм-клуб.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Была информация о ссылке Кривцова в дубль? Это полная ложь. Не знаю, откуда это все родилось. Он никуда не был сослан. Даже не было причин его ссылать", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" перевёл Никиту Кривцова в фарм-клуб из-за того, что не согласовал с представителями футбольного клуба интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Однако 22-летний футболист был включён в стартовый состав "быков" на матч 8-го тура РПЛ с "Ростовом" и провёл на поле 79 минут до замены. В итоге "Краснодар" победил со счётом 2:0, полузащитник результативными действиями не отметился.

Краснодар Краснодар-2 Мурад Мусаев Никита Кривцов
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