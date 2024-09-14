"Была информация о ссылке Кривцова в дубль? Это полная ложь. Не знаю, откуда это все родилось. Он никуда не был сослан. Даже не было причин его ссылать", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" перевёл Никиту Кривцова в фарм-клуб из-за того, что не согласовал с представителями футбольного клуба интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Однако 22-летний футболист был включён в стартовый состав "быков" на матч 8-го тура РПЛ с "Ростовом" и провёл на поле 79 минут до замены. В итоге "Краснодар" победил со счётом 2:0, полузащитник результативными действиями не отметился.
"Причин не было". Мурад Мусаев прокомментировал информацию о переводе Кривцова в фарм-клуб
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о переводе полузащитника Никиты Кривцова в фарм-клуб.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"