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"РБ Спорт": у защитника "Ростова" Эль-Аскалани подозрение на разрыв крестообразной связки колена

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По информации СМИ, у левого защитника "Ростова" Эяда Эль-Аскалани после матча с "Краснодаром" подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
Фото: ФК "Ростов"
Эль-Аскалани в матче 8-го тура РПЛ с "Краснодаром" вышел на поле на 84-й минуте. Но в компенсированное время игрок "Ростова" получил повреждение, был заменён обратно и покинул стадион при помощи врачей.

Египетский футболист перешёл в состав "Ростова" в феврале 2024 года и за это время принял участие в девяти матчах (в среднем, 45,7 мин. за игру), в которых получил три жёлтые карточки.

Источник: "РБ Спорт"

Ростов Краснодар Эяд Эль-Аскалани
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