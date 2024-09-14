Эль-Аскалани в матче 8-го тура РПЛ с "Краснодаром" вышел на поле на 84-й минуте. Но в компенсированное время игрок "Ростова" получил повреждение, был заменён обратно и покинул стадион при помощи врачей.
Египетский футболист перешёл в состав "Ростова" в феврале 2024 года и за это время принял участие в девяти матчах (в среднем, 45,7 мин. за игру), в которых получил три жёлтые карточки.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": у защитника "Ростова" Эль-Аскалани подозрение на разрыв крестообразной связки колена
По информации СМИ, у левого защитника "Ростова" Эяда Эль-Аскалани после матча с "Краснодаром" подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
Фото: ФК "Ростов"