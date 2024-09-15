"Думаю, Гуарирапа добавит конкруренции, у него тоже есть голод. Это хорошо. Конкуренция — всегда хорошо", - цитирует Мусаева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Тамерлан Мусаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачй.
Напомним, что Сауль Гуарирапа перешел в московский ЦСКА из "Сочи" на правах аренды до конца сезона-2024/2025 с последующим правом выкупа. Вчера, 14-го сентября, нападающий дебютировал за "армейцев" в матче с "Зенитом", выйдя на замену во втором тайме.
Нападающий ЦСКА Мусаев: Гуарирапа добавит конкруренции, у него тоже есть голод
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции с Саулем Гуарирапой.
Фото: ПФК ЦСКА