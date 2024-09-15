Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат подвел итоги трансферного окна в России

"Уход Сафонова в "ПСЖ" - большой плюс для нашего футбола. Матвей перешёл в именитый клуб. Подписание Глушенкова "Зенитом". Он ярко играет в Петербурге. А разочаровало - не продление "Динамо" Шунина", - цитирует Граната Legalbet.
Голкипер сборной России Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара". Сумма сделки составила 20 миллионов евро. По данным СМИ, Сафонов может дебютировать в составе чемпионов Франции в среду в матче 1-го тура Лиги Чемпионов против "Жироны". Пресс-служба "ПСЖ" ранее сообщила о травме основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
Форвард Максим Глушенков перешел из "Локомотива" в "Зенит". В первых 7-ми матчах за сине-бело-голубых он оформил 9+1 по системе гол+пас. Голкипер Антон Шунин покинул московское "Динамо" после 20-ти лет в клубе. Контракт ветерана не был продлен. 37-летний вратарь продолжает оставаться без клуба.
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