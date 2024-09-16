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Вратарь махачкалинского "Динамо" Волк: задача не вылететь? У меня даже нет сомнений на этот счет

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Голкипер махачкалинского "Динамо" Давид Волк высказался о планах команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"У меня даже нет сомнений на этот счёт. Наша задача закрепиться в РПЛ и играть здесь. Показать, что мы достойны здесь быть, потому что мы все проделали огромную работу и дальше двигаемся вперёд", - цитирует Волка "Чемпионат".

Махачкалинское "Динамо" завоевало право принять участие в РПЛ по итогам прошлого сезона. Клуб из столицы Дагестана занял 2-е место в итоговой турнирной таблице Первой лиги и получил одну из двух прямых путевок в элитный дивизион. В стартовых 8-ми турах махачкалинцы набрали 9 очков и располагаются на 9-й строчке в таблице.

В матче 9-го тура Премьер-лиги махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком". На гол нападающего красно-белых Манфреда Угальде дагестанский клуб ответил автоголом защитника Руслана Литвинова.

Давид Волк Динамо Мх Спартак
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