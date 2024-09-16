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Экс-президент "Локомотива" Наумов: Семак доверится Соболеву еще раз, потом Александр будет полировать лавку

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Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о перспективах форварда Александра Соболева в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
- Думаю, Семак доверится Соболеву ещё пару раз, а потом Александр сядет на лавку и будет её полировать. Соболев - не первый и не последний российский футболист, который садится на лавку. К примеру, взять Полоза, который был в более лучшем состоянии. Он играл в "Ростове" и вызывался в сборную России, но перешёл в "Зенит" и сел на лавку, - цитирует Наумова "Чемпионат".

27-летний форвард пополнил состав "Зенита" в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака". По данным СМИ, сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.

Соболев дебютировал за новую команду на прошлой неделе - "Зенит" в гостях обыграл ЦСКА (1:0). Соболев начал матч с первых минут, а во втором тайме был заменен, не отметившись голевыми действиями.

"Зенит" с 20 очками в активе лидирует в таблице РПЛ. В следующем туре коллектив Сергея Семака на своем поле встретится с "Факелом", игра пройдет 21 сентября, старт запланирован на 16:30 мск.

Николай Наумов Александр Соболев
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