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Свинов - о своей карьере в "Спартаке": от таких предложений не отказываются

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Голкипер Илья Свинов, выступающий сейчас за "Балтику", рассказал о периоде своей карьеры в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые приобрели футболиста зимой 2022 года у воронежского "Факела". В сезоне 2022/23 Свинов вернулся в "Факел" и выступал за клуб на правах аренды. Минувшим летом игрока подписала "Балтика".

- Я считаю, все что ни делается — к лучшему. От таких предложений не отказываются. Спасибо клубу, что меня потом отдали в аренду в "Факел".

Но чуть-чуть расстроен тем, что меня не отпустили в повторную аренду, когда я вернулся, - сказал Свинов, добавив, что его это сильно надломило.

"Балтика" в текущем сезоне в 10 матчах набрала 16 баллов и занимает четвертое место в таблице. 23-летний Свинов принял участие в пяти матчах за калининградскую команду и пропустил шесть голов, в одной встрече он сохранил свои ворота "сухими".

Контракт Свинова с "Балтикой" рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость экс-вратаря "Спартака" в 400 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"

Илья Свинов Спартак
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