"Матвею я могу пожелать уверенности в своих силах и концентрации в каждом эпизоде. Дебют за такой клуб, как "ПСЖ", – это важный шаг в карьере, и ему нужно показать все, на что он способен. Конечно, конкуренция в таком клубе высокая, но у Матвея есть все качества, чтобы стать первым номером. Важно, чтобы он продолжал упорно работать и повышать уровень своей игры. Уверен, что у него есть все шансы закрепиться в качестве основного вратаря "ПСЖ", - сказал Малафеев.
В эту среду, 18 сентября, "Пари Сен-Жермен" стартует в новом сезоне Лиги чемпионов с домашнего матча против испанской "Жироны". Известно, что в заявку парижан не попал основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма, итальянец получил повреждение бедра в предыдущей игре с "Брестом" в чемпионате Франции.
25-летний Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Этим летом вратарь перешел в "ПСЖ" за 20 миллионов евро, с россиянином подписали долгосрочный контракт на 5 лет, до 2029 года. До сих пор Матвей ещё не играл в официальных матчах парижского клуба. Матч с "Жироной" начнется в 22:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Малафеев: дебют за такой клуб, как "ПСЖ", – это важный шаг, Сафонову нужно показать все, на что он способен
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался по поводу ожидаемого дебюта за "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"