"Если бы "Краснодар" выиграл РПЛ, это был бы первым титулом в истории клуба. Однако случилось так, что "Зенит" снова победил. Я не думаю, что "Зенит" заслуживал стать чемпионом в прошлом сезоне. За титул в последних турах боролись "Краснодар" и "Динамо". И "Краснодар" провёл хороший прошлый сезон", - сказал Каборе.
Напомним, в прошлом сезоне за чемпионский титул в последнем 30-м туре боролись сразу три клуба - "Краснодар", "Зенит" и "Динамо". Последним для чемпионство нужно было сыграть хотя бы вничью с "Краснодаром", однако бело-голубые потерпели поражение 0:1. В параллельном матче петербуржцы играли дома с "Ростовом" и пропустили первыми, но в итоге смогли добиться волевой победы благодаря голу бразильца Артура. В итоге "Зенит" в шестой раз подряд взял золотые медали чемпионата России, серебро впервые в своей истории получил "Краснодар", а "Динамо" довольствовалось бронзой.
В текущем сезоне "Зенит" лидирует в турнирной таблице после восьми сыгранных туров, имея в активе 20 очков. Второе-третье места занимают "Краснодар" и "Локомотив", отставая от лидера на два балла. Московское "Динамо" с 16-ю набранными очками располагается на четвертой строчке.
Источник: Metaratings
Экс-игрок "Краснодара" Каборе: не думаю, что "Зенит" заслуживал стать чемпионом в прошлом сезоне
Бывший буркинийский полузащитник "Краснодара" и "Динамо" Шарль Каборе высказался о чемпионской гонке в прошлом розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"