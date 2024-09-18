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Главный тренер "Акрона" Тедеев: Дзюба провел неплохую игру и сделал много чего полезного

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Заурбек Тедеев, наставник "Акрона", высказался после победы над "Факелом" в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"
Встреча между "Акроном" и "Факелом" прошла 18 сентября и завершилась победой клуба из Тольятти со счетом 2:0. Новичок "Акрона" Артем Дзюба начал матч с первых минут и был заменен во втором тайме.

- Тяжелая победа. В некоторых эпизодах в первом тайме остался недоволен. В один из моментов чуть не поплатились. Хорошо, что взяли себя в руки и добились победы.

С чем связана замена Дзюбы? Слава богу, с Артемом все хорошо. Он провел неплохую игру и сделал много чего полезного и в атаке, и в обороне. Было пару моментов, когда он был в нужном месте и создавал угрозу сопернику. Дзюба доставлял проблемы "Факелу", цеплялся за все мячи, - сказал главный тренер "Акрона" в эфире "Матч ТВ".

Заурбек Тедеев Артем Дзюба Акрон Факел
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