Шаронов рассказал, в чем нуждается ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство

"ЦСКА будет бороться за чемпионство, если зимой добавит в каждую линию по игроку, это одна из составляющих для того, чтобы претендовать на золото. Вторая составляющая — это большая пауза. Для ЦСКА пауза будет как раз хорошим фактором, чтобы игроки восстановились", — приводит слова Шаронова "Матч ТВ".
В летнее межсезонье армейцев начал тренировать швейцарский специалист Фабио Челестини. На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров первой части сезона-2025/26 красно-синие набрали 36 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.
После зимнего перерыва в РПЛ команда Фабио Челестини сыграет с "Ахматом". Матч 19-го тура чемпионата России состоится 1 марта в 17:00 по московскому времени.
Фото: "Матч ТВ"