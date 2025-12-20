Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Шаронов рассказал, в чем нуждается ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство

Российский тренер Роман Шаронов высказался о возможной борьбе за чемпионство ЦСКА в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Матч ТВ"
"ЦСКА будет бороться за чемпионство, если зимой добавит в каждую линию по игроку, это одна из составляющих для того, чтобы претендовать на золото. Вторая составляющая — это большая пауза. Для ЦСКА пауза будет как раз хорошим фактором, чтобы игроки восстановились", — приводит слова Шаронова "Матч ТВ".

В летнее межсезонье армейцев начал тренировать швейцарский специалист Фабио Челестини. На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров первой части сезона-2025/26 красно-синие набрали 36 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.

После зимнего перерыва в РПЛ команда Фабио Челестини сыграет с "Ахматом". Матч 19-го тура чемпионата России состоится 1 марта в 17:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится