Ловчев – о Кордобе: это сильнейший игрок последних лет, которого я видел

"Для меня открытие года — Кордоба. В принципе, даже не года, а просто открытие. Это сильнейший игрок вообще последних лет, которого я видел", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Колумбийский футболист играет в составе "Краснодара" с 2021 года. В сезоне-2025/226 он принял участие в 16 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет 8 голов. В ноябре Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 69-й мяч за "быков" в матче с "Крыльями Советов" (5:0).
"Краснодар" является действующим чемпионом России. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ. После 18-ти туров первой части сезона черно-зеленые набрали 40 очков. В 19-м туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с "Ростовом" 28 февраля в 17:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Краснодар"