Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Ловчев – о Кордобе: это сильнейший игрок последних лет, которого я видел

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев рассказал, какого игрока считает открытием года.
Фото: ФК "Краснодар"
"Для меня открытие года — Кордоба. В принципе, даже не года, а просто открытие. Это сильнейший игрок вообще последних лет, которого я видел", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

Колумбийский футболист играет в составе "Краснодара" с 2021 года. В сезоне-2025/226 он принял участие в 16 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет 8 голов. В ноябре Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 69-й мяч за "быков" в матче с "Крыльями Советов" (5:0).

"Краснодар" является действующим чемпионом России. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ. После 18-ти туров первой части сезона черно-зеленые набрали 40 очков. В 19-м туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с "Ростовом" 28 февраля в 17:30 по московскому времени.

