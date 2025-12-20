Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Спортивный юрист ответил, может ли Миранчук вернуться в Россию

Спортивный юрист Юрий Зайцев ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука в Россию.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Он один из ведущих игроков "Атланты". В России есть интерес к Алексею. Думаю, многие лидеры хотели бы его увидеть у себя. Но в США у него хороший контракт, а расторгать его нет возможности, а главное — желания", – приводит слова Зайцева Sport24.

Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" летом 2024 года. За это время он принял участие в 50-ти встречах, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Ранее российский полузащитник выступал за итальянскую "Аталанту".

Алексей Миранчук является воспитанником академии "Локомотива", в составе которого играл до 2020 года. Кроме того, 30-летний полузащитник выступает за сборную России.

