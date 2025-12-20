"Он один из ведущих игроков "Атланты". В России есть интерес к Алексею. Думаю, многие лидеры хотели бы его увидеть у себя. Но в США у него хороший контракт, а расторгать его нет возможности, а главное — желания", – приводит слова Зайцева Sport24.
Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" летом 2024 года. За это время он принял участие в 50-ти встречах, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Ранее российский полузащитник выступал за итальянскую "Аталанту".
Алексей Миранчук является воспитанником академии "Локомотива", в составе которого играл до 2020 года. Кроме того, 30-летний полузащитник выступает за сборную России.
Спортивный юрист ответил, может ли Миранчук вернуться в Россию
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"