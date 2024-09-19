Напомним, 18 сентября прошла встреча между "Атлантой", за которую выступает Миранчук, и "Интер Майами" Лионеля Месси.
Российский футболист начал игру с первых минут и во втором тайме отметился забитым мячом, точно пробив с дальней дистанции.
- Дорогого стоит забить красивый гол команде Месси, такой мяч запомнится надолго, ведь ещё вырвали ничью. Этот мяч придаст уверенности Алексею Миранчуку. Думаю, Месси даже поаплодировал такому голу Алексея Миранчука, - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Миранчук пополнил состав американского клуба в летнее трансферное окно. До этого он выступал за итальянскую "Аталанту". В прошлом сезоне вместе с клубом из Бергамо Миранчук стал обладателем кубка Лиги Европы.
Булыкин - о Миранчуке: дорогого стоит забить красивый гол команде Месси
Экс-игрок "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал гол полузащитника Алексея Миранчука в МЛС.