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Булыкин - о Миранчуке: дорогого стоит забить красивый гол команде Месси

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Экс-игрок "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал гол полузащитника Алексея Миранчука в МЛС.
Напомним, 18 сентября прошла встреча между "Атлантой", за которую выступает Миранчук, и "Интер Майами" Лионеля Месси.

Российский футболист начал игру с первых минут и во втором тайме отметился забитым мячом, точно пробив с дальней дистанции.

- Дорогого стоит забить красивый гол команде Месси, такой мяч запомнится надолго, ведь ещё вырвали ничью. Этот мяч придаст уверенности Алексею Миранчуку. Думаю, Месси даже поаплодировал такому голу Алексея Миранчука, - цитирует Булыкина "Чемпионат".

Миранчук пополнил состав американского клуба в летнее трансферное окно. До этого он выступал за итальянскую "Аталанту". В прошлом сезоне вместе с клубом из Бергамо Миранчук стал обладателем кубка Лиги Европы.

Дмитрий Булыкин Алексей Миранчук Лионель Месси Атланта Юнайтед Интер Майами МЛС
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