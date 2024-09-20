"Отсутствие большого количества высококвалифицированных футболистов. Игроки выходят из академий неплохо подготовленными, но этого недостаточно, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене. Если вы вспомните эпоху Карпина, Мостового, Хидиятуллина, там каждый год брали в Европу по пять человек, а порой и больше. В один год забрали почти всю команду "Спартака", - сказал Колосков.
В прошедшее летнее трансферное окно чемпион Франции клуб "Пари Сен-Жермен" купил 25-летнего российского голкипера Матвея Сафонова. Воспитанник "Краснодара" обошелся парижанам в 20 миллионов евро, с россиянином подписали долгосрочный контракт сроком на 5 лет. Также прошедшим летом в Европу уехал 29-летний российский полузащитник Антон Миранчук, заключив контракт на правах свободного агента со швейцарским "Сьоном". Его брат, Алексей Миранчук уехал играть за океан, перейдя из итальянской "Аталанты" в американский клуб "Атланта Юнайтед" из MLS.
Источник: "Чемпионат"
Колосков: главная проблема нашего футбола? Отсутствие большого количества высококвалифицированных игроков
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал главную проблему российского футбола.
Фото: РФС