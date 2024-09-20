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Алексей Миранчук: очень хочу сходить на концерты в Атланте, увидеть рэперов вживую

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Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук рассказал, как хочет проводить свободное время в США.
Фото: ФК "Атланта"
"На первой пресс-конференции сказал, что люблю рэп, чтобы отшутиться, атмосферу расслабить. Тут ведь штат такой, что много рэп-исполнителей именно отсюда. Причем я их действительно слушаю. И очень хочу сходить здесь на концерты, увидеть рэперов вживую. Никогда не был на рэп-концертах", - сказал Миранчук.

Этим летом Алексей Миранчук перешел из итальянской "Аталанты" в клуб из MLS "Атланта Юнайтед", с россиянином подписали контракт до 31 декабря 2027 года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Недавно Миранчук забил свой первый гол за американский клуб в матче с "Интер Майами" ударом в "девятку" из штрафной площади. Официальный сайт MLS выпустил статью с похвалой в адрес российского полузащитника, заголовок гласил: "Алексей Миранчук из "Атланты" затмевает Месси с помощью спасительного голасо". Забитый россиянином мяч спас команду от поражения.

Источник: "Спорт Экспресс"

Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
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