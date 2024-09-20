"На первой пресс-конференции сказал, что люблю рэп, чтобы отшутиться, атмосферу расслабить. Тут ведь штат такой, что много рэп-исполнителей именно отсюда. Причем я их действительно слушаю. И очень хочу сходить здесь на концерты, увидеть рэперов вживую. Никогда не был на рэп-концертах", - сказал Миранчук.
Этим летом Алексей Миранчук перешел из итальянской "Аталанты" в клуб из MLS "Атланта Юнайтед", с россиянином подписали контракт до 31 декабря 2027 года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Недавно Миранчук забил свой первый гол за американский клуб в матче с "Интер Майами" ударом в "девятку" из штрафной площади. Официальный сайт MLS выпустил статью с похвалой в адрес российского полузащитника, заголовок гласил: "Алексей Миранчук из "Атланты" затмевает Месси с помощью спасительного голасо". Забитый россиянином мяч спас команду от поражения.
Источник: "Спорт Экспресс"
Алексей Миранчук: очень хочу сходить на концерты в Атланте, увидеть рэперов вживую
Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук рассказал, как хочет проводить свободное время в США.
Фото: ФК "Атланта"