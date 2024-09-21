Напомним, Дзюба стал игроком тольяттинского клуба в начале сентября, подписав контракт до конца текущего сезона. Футболист уже успел отметиться одной результативной передачей в составе новой команды.
- Определенно этот трансфер пошел на пользу команде и Дзюбе. Он может многое привнести в коллектив — опыт и позитив. Артем — очень жизнерадостный человек, с ним намного веселее стало, - заявил полузащитник "Акрона" в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 21 сентября, "Акрон" на своем поле встретится с "Краснодаром", идущим на второй строчке в турнирной таблице. Старт игры запланирован на 14:00 по московскому времени.
"Акрон" в нынешнем сезоне в восьми турах набрал восемь очков и идет на 11-й строчке в турнирной таблице.
Игрок "Акрона" Хубулов: подписание Дзюбы пошло на пользу команде, с ним намного веселее стало
Футболист "Акрона" Владимир Хубулов высказался о переходе в команду форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"