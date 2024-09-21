"Я считаю, что вершина карьеры любого футболиста — это вызов в национальную сборную, игра за свою страну. Ты ее представляешь, а не себя. Если Глушенков так говорит про сборную, то, не знаю, может, ему вообще не место в российском футболе", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
Ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков заявил, что ему предпочтительнее тренироваться с бразильцами из петербургского клуба, чем представлять сборную России в товарищеских матчах с Вьетнамом.
В текущем сезоне Глушенков записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу в 7-ми встречах во всех турнирах. Нападающий попал в расширенный список сборной России на сентябрьские товарищеские матчи, однако пропустил выезд национальной команды в Ханое из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура чемпионата России с подмосковными "Химками" (1:1).
Широков: может, Глушенкову вообще не место в российском футболе
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"