Сообщается, что специалист имеет кредит доверия у руководства футбольного клуба из Подмосковья. Рассмотрения альтернативных кандидатов на сегодняшний день нет.
Анар Мамедов был назначен на пост спортивного директора клуба в сентябре 2022 года. Предшествующие 8 месяцев он трудился в "Химках" в качестве заместителя руководителя селекционного отдела.
В первых восьми матчах чемпионата России "Химки" заработали 6 очков и на данный момент занимают четырнадцатое место в турнирной таблице.
Источник: Legalbet
Источник: "Химки" не собираются увольнять спортивного директора Анара Мамедова
По информации СМИ, подмосковные "Химки" не собираются увольнять спортивного директора команды Анара Мамедова.
Фото: ФК "Химки"