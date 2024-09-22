"Кто из нас с Соболевым лучше как нападающий? Для меня я лучше. Для себя я всегда буду номером один, иначе нельзя. Нужно быть уверенным в себе", - приводит слова Николсона "РБ Спорт".
Шамар Николсон выступает за "Спартак" с января 2022 года (сезон-2023/24 был проведён в аренде во французском клубе "Клермон"). За это время в составе красно-белых он принял участие в 46 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
Александр Соболоев выступал за "Спартак" с января 2020 года до августа 2024 года. За это время нападающий в составе красно-белых провёл 140 матчей, в которых он 58 раз поразил ворота соперников и 32 раза сумел отдать результативную передачу.
Шамар Николсон: как нападающий я лучше Соболева
Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон сравнил себя с бывшим партнёром по команде Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"