В матча 9-го тура РПЛ с "Краснодаром" Дзюба вышел в стартовом составе и сделал ассист на партнера. Встреча завершилась победой "быков" со счетом 5:2.
- Мне Дзюба всегда нравился. Кто-то говорит, что он дубовенький, но он не такой. Согласитесь, что когда футболист в 35–36 лет в хорошей физической форме, подтянутый и стройный… Вы видели Руни сейчас? Какой он сейчас и какой Криштиану Роналду, хотя они одного года рождения, - передает слова Колыванова "Матч ТВ".
Футболист пополнил состав новичка чемпионата перед закрытием трансферного окна, подписав контракт до лета следующего года. В текущем сезоне на счету 36-летнего экс-игрока сборной России два матча за "Акрон" и три результативные передачи.
Клуб из Тольятти в девяти турах набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке в таблице.
Колыванов: мне Дзюба всегда нравился. Кто-то говорит, что он дубовенький, но он не такой
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал выступление Артема Дзюбы в нынешнем сезоне в составе "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"