Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:15
ОренбургНе начат
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Колыванов: мне Дзюба всегда нравился. Кто-то говорит, что он дубовенький, но он не такой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал выступление Артема Дзюбы в нынешнем сезоне в составе "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"
В матча 9-го тура РПЛ с "Краснодаром" Дзюба вышел в стартовом составе и сделал ассист на партнера. Встреча завершилась победой "быков" со счетом 5:2.

- Мне Дзюба всегда нравился. Кто-то говорит, что он дубовенький, но он не такой. Согласитесь, что когда футболист в 35–36 лет в хорошей физической форме, подтянутый и стройный… Вы видели Руни сейчас? Какой он сейчас и какой Криштиану Роналду, хотя они одного года рождения, - передает слова Колыванова "Матч ТВ".

Футболист пополнил состав новичка чемпионата перед закрытием трансферного окна, подписав контракт до лета следующего года. В текущем сезоне на счету 36-летнего экс-игрока сборной России два матча за "Акрон" и три результативные передачи.

Клуб из Тольятти в девяти турах набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке в таблице.

Игорь Колыванов Артем Дзюба Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится