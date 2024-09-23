Сообщается, что такую сумму придётся выплатить футбольному клубу из Нижнего Новгорода, если его руководство примет решение об увольнении главного тренера.
Саша Илич был назначен на пост главного тренера 4 мая 2024 года. Под руководством 46-летнего сербского специалиста нижегородцы сумели сохранить прописку в элитном дивизионе.
За девять туров в РПЛ сезона-2024/25 "Пари НН" набрал 7 очков, которые позволяют команде занимать двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": сумма неустойки тренера "Пари НН" Илича составляет 300 тыс. евро
По информации СМИ, сумма неустойки главного тренера нижегородского "Пари НН" Саши Илича составляет 300 тыс. евро.
Фото: ФК "Пари НН"