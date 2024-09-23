"Я дурею от наших судей, просто дурею. Судья по большому счету испортил игру удалением. Наверное, там и было что?то на карточку, но надо понимать, что играет "Спартак" и "Динамо", игра получается зрелищной. Зачем судья решил наказать Маухуба? Там не было чего?то такого, чтобы давать вторую желтую и удалять игрока с поля. Это уже не первый раз", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Московские "Спартак" и "Динамо" сыграли друг с другом 22 сентября на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2.
На 74-й минуте главный арбитр матча Алексей Сухой за симуляцию показал вторую жёлтую карточку игроку "Динамо" Эль-Мехди Маухубу. Первый "горчичник" был показан марокканскому футболисту на 71-й минуте за отмашку в сторону судьи. При этом Маухуб появился на поле на 68-й минуте, заменив Артура Гомеса.
"Судья испортил игру". Ловчев недоволен удалением игрока "Динамо" Маухуба в матче со "Спартаком"
Бывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев прокомментировал удаление игрока московского "Динамо" Эль-Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Москва