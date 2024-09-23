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"Должны быть выше". В руководстве московского "Динамо" оценили текущие результаты команды

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался по поводу текущего положения команды в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Недовольны текущим положением в турнирной таблице. Мы могли и должны быть выше. Думаю, все реально, надо выходить играть и выигрывать", - приводит слова Пивоварова ТАСС.

После девяти туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо", набрав 17 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего на данный момент петербургского "Зенита" составляет 6 очков.

В розыгрыше Кубка России "Динамо" после четырёх туров имеет в активе 8 очков, которые позволяют бело-голубым занимать второе место в группе А.

Динамо Павел Пивоваров
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