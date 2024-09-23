"КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками "Зенита" в адрес футболиста Соболева в матче Кубка России с "Рубином", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" одержал победу со счетом 2:0 в матче 4-го тура группового этапа Кубка России с казанским "Рубином". Фанаты сине-бело-голубых во время матча скандировали оскорбительные выражения в адрес нападающего Александра Соболева, который перешел в петербургский клуб в летнее трансферное окно из московского "Спартака" за 10 миллионов евро.
После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в группе D Кубка России с 10-ю набранными очками. Напомним, что петербуржцы играют в одном квартере с "Акроном", "Рубином" и "Факелом".
КДК РФС рассмотрит скандирование оскорблений фанатами "Зенита" в адрес Александра Соболева
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Зенит" может быть наказан за поведение болельщиков на матче Кубка России с "Рубином" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"