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КДК РФС рассмотрит скандирование оскорблений фанатами "Зенита" в адрес Александра Соболева

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Зенит" может быть наказан за поведение болельщиков на матче Кубка России с "Рубином" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
"КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками "Зенита" в адрес футболиста Соболева в матче Кубка России с "Рубином", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" одержал победу со счетом 2:0 в матче 4-го тура группового этапа Кубка России с казанским "Рубином". Фанаты сине-бело-голубых во время матча скандировали оскорбительные выражения в адрес нападающего Александра Соболева, который перешел в петербургский клуб в летнее трансферное окно из московского "Спартака" за 10 миллионов евро.

После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в группе D Кубка России с 10-ю набранными очками. Напомним, что петербуржцы играют в одном квартере с "Акроном", "Рубином" и "Факелом".

Зенит Александр Соболев КДК РФС
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