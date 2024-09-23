"С Дзюбой по поводу договоренностей никаких проблем не было. Но не подписывать Артема было решение тренера, это его ответственность. Нет ли у меня сожаления, что Дзюба не перешел в "Химки"? Как я могу жалеть о том, в чем не принимал решение? Это тренер может сейчас жалеть или нет об этом, ведь, повторюсь, это его решение. У меня как было хорошее отношение к Дзюбе как к футболисту, так и остается", - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".
После того, как в конце мая по обоюдному согласию был досрочно расторгнут контракт с московским "Локомотивом", Артём Дзюба находился в статусе свободного агента. Вплоть до последних дней трансферного окна 36-летний нападающий находился без команды. Но 12 сентября тольяттинский "Акрон" объявил о подписании однолетнего контракта с бывшим капитаном сборной России.
В первых трёх матчах за новую команду Артём Дзюба отдал три голевые передачи. В одной из этих матчей "Акрон" победил "Химки" со счётом 3:0.
Садыгов: с Дзюбой по поводу договоренностей проблем не было, но Артига решил его не подписывать
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов рассказал, что трансфер нападающего Артёма Дзюбы в подмосковную команду не случился по решению главного тренера химчан Франка Артиги.
Фото: ФК "Акрон"