"Я скучал по России, пока играл в "Клермоне". Жил здесь полтора года, привык к этой стране. После переезда во Францию мне пришлось заново адаптироваться. Было непросто, потому что в Москве у меня осталось много друзей. Все это время я общался с Данилом Пруцевым, Наилем Умяровым. Когда вернулся, было приятно вновь увидеть партнеров, наш стадион, снова испытать эту атмосферу. Мне этого очень не хватало", - заявил Николсон.
Форвард сборной Ямайки Шамар Николсон перебрался в московский "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" за 8 миллионов евро в январе 2022-го года. Минувший сезон нападающий провел во французском клубе "Клермон" на правах аренды. По итогам 34-х туров чемпионата Франции "Клермон" вылетел в Лигу 2, заняв последнее место в турнирной таблице.
Летом 2024-го года Шамар Николсон вернулся в московский "Спартак". Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026-го года. В текущем сезоне Николсон трижды появлялся на поле в матчах "Спартака", оформив 1+1 по системе гол+пас.
Источник: Sport24
Николсон: скучал по России, пока играл в "Клермоне". Жил здесь полтора года, привык к этой стране
Форвард "Спартака" Шамар Николсон поделился воспоминаниями о прошлом сезоне, проведенном в аренде в "Клермоне".
Фото: официальный сайт РПЛ