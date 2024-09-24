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Защитник "Химок" Ориньо: самая популярная команда России? На первом месте "Спартак", затем "Зенит"

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Футболист "Химок" Ориньо рассказал, какой клуб РПЛ, по его мнению, самый популярный в России.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- На первом месте "Спартак", затем "Зенит". Потом, возможно, "Локомотив", ЦСКА и "Динамо", - цитирует бразильского легионера "Химок" "РБ Спорт".

29-летний Ориньо перебрался в "Химки" в летнее межсезонье из московской "Родины". На счету воспитанника "Гремио" 10 матчей за "Химки" во всех турнирах и одна голевая передача. Его трудовой договор с подмосковным клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне РПЛ на первом месте располагается петербургский "Зенит". Следом идут "Краснодар" и "Локомотив", у которых по 21 баллу. "Динамо" располагается на четвертой позиции РПЛ, а "Спартак" - на пятой. "Химки" с 7 баллами идут на 14-м месте.

В 10-м туре РПЛ "Химки" в гостях встретятся с "Крыльями Советов", матч пройдет 29 сентября.

Ориньо Химки Спартак Зенит
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